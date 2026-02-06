Атаки Росії по Дніпропетровщині за добу — є загиблий і поранені

Пошкодження будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

За минулу добу на Дніпропетровщині зафіксували серію російських обстрілів по кількох районах області. Під обстріли потрапили громади Синельниківського та Нікопольського районів, ворог застосовував різні види озброєння.

Наслідки російських атак по Дніпропетровщині

У Синельниківському районі удари прийшлися по Васильківській, Маломихайлівській, Слов'янській і Покровській громадах.

Пошкодження будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Атаки здійснювалися із використанням безпілотників та керованих авіаційних бомб. Унаслідок обстрілів загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення.

Пошкодження в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА

Через влучання виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування житла та господарських об’єктів. Два приватні будинки зруйновані повністю, ще шість осель зазнали пошкоджень. Також постраждали шість двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська споруда та гараж.

Обстріли тривали й на Нікопольщині. Під вогнем опинилися районний центр та Покровська громада. Противник бив з артилерії та атакував FPV-дронами внаслідок чого було пошкоджено три приватні будинки, господарську споруду та газогін.

