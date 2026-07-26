Россия атаковала Кривой Рог: в торговом центре вспыхнул пожар

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 26 июля российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки в торговом центре возник пожар. Позже в ОВА уточнили, что здание повреждено, а также обнародовали обновленную информацию о последствиях российских атак в Днепропетровской области.

Об ударе по Кривому Рогу сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, сообщает Новини.LIVE.

Дым в результате атаки РФ на Кривой Рог 26 июля 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия атаки РФ на Кривой Рог 26 июля

По словам главы ОВА, в результате вражеской атаки в Кривом Роге произошел пожар в торговом центре.

"Враг нанес удар по Кривому Рогу. В торговом центре возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", — сообщил Ганжа.

Впоследствии глава области уточнил, что в результате удара по Кривому Рогу торговый центр получил повреждения.

"В Кривом Роге разрушен торговый центр. Произошел пожар", — отметил глава ОВА.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

По информации местных СМИ, под ударом, вероятно, оказался единственный в Кривом Роге строительный гипермаркет "Эпицентр", который работал в городе почти 19 лет — с декабря 2007 года. Официально эту информацию пока не подтверждали.

В то же время Ганжа сообщил, что в течение ночи российские войска почти 20 раз атаковали три района Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотники.

В частности, в Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Там поврежден универмаг.

Кроме того, в Павлограде пострадал 66-летний мужчина. По словам главы ОВА, он будет лечиться амбулаторно.

Новини.LIVE сообщали, что 25 июля 2026 года российские войска нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки погибла одна женщина, ещё девять человек, в том числе трое детей, получили ранения. Из-под завалов спасателям удалось вытащить одну женщину.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов по Украине погибли и пострадали мирные жители, а наибольшие разрушения понесли Славянск и Сумы. По его словам, в ночь на 25 июля Россия применила две ракеты и почти 160 дронов, а также продолжила атаки на ряд других регионов. Зеленский подчеркнул, что укрепление украинной противовоздушной обороны остается главным приоритетом.