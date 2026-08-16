Россия атаковала два предприятия в Кривом Роге: есть жертвы

Последствия атаки РФ в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Российские войска ночью 16 августа совершили комбинированную атаку на Кривой Рог, применив ракеты и беспилотники. В результате удара по промышленным предприятиям погибли два человека, ещё 14 получили ранения, 11 из них были госпитализированы.

О последствиях атаки сообщили руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала промышленные предприятия Кривого Рога

По словам Александра Вилкула, ночью российские войска нанесли по городу комбинированный удар ракетами и беспилотниками. Удары были нанесены по двум промышленным предприятиям.

Сначала сообщалось об одном погибшем и 13 пострадавших. Впоследствии во время разбора завалов спасатели обнаружили тело ещё одного человека.

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего. Таким образом, число жертв ночной атаки на Кривой Рог возросло до двух.

Всего ранения получили 14 человек. Одиннадцать пострадавших госпитализированы. Среди них — 48-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии.

По словам Вилкула, среди 13 пострадавших, о которых было известно по состоянию на утро, были две женщины. Медики продолжают оказывать помощь раненым.

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Под удар попал "АрселорМиттал Кривой Рог"

В компании "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что ночью российские войска атаковали предприятие ракетами.

В результате удара пострадали 14 сотрудников предприятия и подрядных организаций.

На территории предприятия повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства. Из-за атаки часть производственных процессов завода пришлось остановить.

В настоящее время специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба, а также определяют возможности и сроки восстановления работы поврежденных объектов.

На предприятии продолжается разбор завалов

После российских ударов в местах попаданий возникли пожары. По словам Александра Вилкула, на данный момент их уже потушили.

В то же время на одном из промышленных предприятий продолжается разбор завалов. В связи с этим окончательные последствия атаки еще устанавливаются.

По словам Вилкула, не исключено, что в ходе дальнейших работ могут появиться дополнительные данные о масштабах разрушений и количестве пострадавших.

Поврежденные многоэтажки

Российская атака также повредила жилую инфраструктуру Кривого Рога. В Металлургическом районе города пострадали как минимум 12 многоквартирных домов.

Для жителей развернули штаб помощи в ближайшей школе. Там люди могут получить необходимые строительные материалы для первоочередного восстановления поврежденного жилья, а также подать заявления на получение материальной помощи от города.

На месте работают все необходимые службы, которые продолжают ликвидировать последствия российского удара.

В Криворожском районе также были нанесены удары

Российские войска атаковали и населенные пункты Криворожского района. Под ударом оказались Широковская и Грушевская общины.

В результате атаки там возникли пожары, однако, по информации Вилкула, обошлось без погибших и пострадавших.

В то же время в Никопольском районе российские войска применили дроны и артиллерию. Под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригоровская общины.

Там пострадал 55-летний мужчина. Также повреждены инфраструктура, предприятие, многоквартирный дом и частный дом.

В Кривом Роге все основные службы работают

Городские службы продолжают работать на местах ударов и ликвидировать последствия атаки. По словам Вилкула, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения Кривого Рога работают.

Медики оказывают помощь пострадавшим, а спасатели продолжают расчищать завалы на поврежденном промышленном предприятии. Окончательные масштабы разрушений и ущерба в настоящее время устанавливаются.

Сообщение Александра Вилкула. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали Киев и Киевскую область, повредив здания и ранив людей. В Броварском районе пострадали три человека, в том числе ребенок, а в столице спасатели продолжают работать на местах пожаров и разрушений.

Ранее Новини.LIVE писали, что поздно вечером 13 августа российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области. Попадание произошло на дороге рядом с автомобилем, в котором находились люди, в результате чего машина получила повреждения. Предварительно известно о двух пострадавших, среди них — маленький ребенок, на место происшествия прибыли медики.