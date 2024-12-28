Атака беспилотников на Ростов, Белгород, Воронеж 28 декабря — есть попадание

Взрыв на складах оккупантов. Иллюстративное фото: скриншот

В ночь на субботу, 28 декабря, три российских области атаковали беспилотники. Речь идет о Воронежской, Ростовской и Белгородской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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По информации россиян, за ночь были сбиты 56 беспилотников.

"11 БпЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 — над территорией Воронежской области и 17 — над территорией Ростовской области", — говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев добавил, что в одном из районов при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Есть задержки в движении поездов.

Также Telegram-каналы пишут, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что гипотетически украинские дальнобойные беспилотники способны совершать полеты на расстояние в две тысячи километров. Их целями являются объекты военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

А пограничник с позывным "Грек" рассказал о самом эффективном оружии на фронте и угрозе для тыла.