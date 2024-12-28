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Росію масовано атакували БпЛА, є влучання — відео

28 грудня 2024 07:28
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Атака безпілотників на Ростов, Бєлгород, Воронеж 28 грудня — є влучання
Вибух на складах окупантів. Ілюстративне фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти суботи, 28 грудня, три російські області атакували безпілотники. Йдеться про Воронезьку, Ростовську та Бєлгородську області.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони РФ.

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За інформацією росіян, за ніч було збито 56 безпілотників.

"11 БпЛА збиті над територією Бєлгородської області, 28 — над територією Воронезької області і 17 — над територією Ростовської області", — сказано в повідомленні.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв додав, що в одному з районів під час падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці. Є затримки у русі поїздів.

Також Telegram-канали пишуть, що аеропорт Казані тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що гіпотетично українські далекобійні безпілотники здатні здійснювати польоти на відстань дві тисячі кілометрів. Їх цілями є об'єкти військово-промислового комплексу держави-агресора.

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безпілотники Бєлгородська область дрони війна Росія Ростов

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