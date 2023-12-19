Российский военный готов свидетельствовать против ЧВК "Редут" в МКС

Экс-военный РФ Игорь Саликов. Фото: скриншот с видео Гулагу нет

Бывший военный России Игорь Саликов обратился с заявлением в Международный уголовный суд. Он выразил готовность рассказать о преступлениях РФ и частной военной организации "Редут" на территории Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Накануне российское издание Gulagu.net распространило сведения о том, что Саликов написал заявление в МКС. В нем он выразил свою готовность свидетельствовать о преступной деятельности группы "Вагнер" и ЧВК "Редут". В издании указали, что Саликов является офицером военной разведки Минобороны РФ, экс-начальником 4-го отдела Управления спецопераций так называемой Генпрокуратуры "ДНР" и добавили, что он участвовал в боевых действиях ФСБ.

"Бойцы вооруженного формирования "Редут" воевали в Сирии на стороне режима Башара Асада. Впоследствии эта "ЧВК" трансформировалась, перешла под руководство Главного разведывательного управления России и набрала бойцов в разные разветвленные подразделения "Редута", которые участвуют в войне против Украины", — указали в Радио Свобода.

Что известно об Игоре Саликове

Отмечается, что начало своей деятельности ЧВК "Редут" берёт из общественной организации РФ "Ветераны миротворческих миссий и локальных конфликтов". Известно, что она была с 2008 по 2011 год, а Игорь Саликов был одним из ее соучредителей.

Данные об организации. Фото: Радио Свобода

В соцсетях Саликова в разделе род занятий указано, что он наемник. Также есть фото с 2010 года, где военный держит в руках нашивку "Центра оперативно-тактических задач Редут-антитеррор".

Саликов держит в руках нашивку. Фото: радио Свобода

Как пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm, Саликов был главой "ветеранской группы Редут" в составе "Союза добровольцев Донбасса". Этот союз и сейчас руководит одной из групп "Редут".

"На съезде именно этой организации 4 февраля 2023 в оккупированном Мариуполе объявили об объединении наемников в единую структуру, которую назвали "Русский добровольческий корпус", — отметили в сообществе.

По данным Радио Свобода, Саликов часто пользуется псевдонимом "Игорь Коваль" и в его биографии с этим именем указано, что военный "участвовал в ликвидации банд моджахедов-афганцев на территории Таджикистана и горного Узбекистана. После ликвидации страны СССР с 1992 года стал свободным" военным специалистом, то есть наемником".

Напомним, разведка Великобритании рассказала о деятельности частной военной компании "Редут", фактически заменившей группу Вагнера на фронте в Украине. Сейчас ЧВК "Редут" насчитывает более 7 тысяч человек.

Добавим, что российских женщин начали вербовать на боевые специальности для войны в ЧВК "Редут". Им предлагают стать снайперами или операторами беспилотников.