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Російський військовий готовий свідчити проти ПВК "Редут" в МКС

19 грудня 2023 12:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російський військовий готовий свідчити проти ПВК "Редут" в МКС
Ексвійськовий РФ Ігор Саліков. Фото: скриншот з відео Гулагу ні
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Колишній військовий Росії Ігор Саліков звернувся із заявою до Міжнародного кримінального суду. Він висловив готовність розповісти про злочини РФ та приватної військової організації "Редут" на території України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Заява російського військового ПВК "Редут"

Напередодні російське видання Gulagu.net поширило дані про те, що Саліков написав заяву до МКС. У ній він висловив свою готовність свідчити про злочинну діяльність групи "Вагнер" та ПВК "Редут".  У виданні вказали, що Саліков є офіцером військової розвідки Міноборони РФ, ексначальником 4-го відділу Управління спецоперацій так званої "Генпрокуратури "ДНР" і додали, що він брав участь у бойових діях ФСБ.

"Бійці збройного формування "Редут" воювали в Сирії на боці режиму Башара Асада. Згодом ця "ПВК" трансформувалася, перейшла під керівництво Головного розвідувального управління Росії і набрала бійців до різних розгалужених підрозділів "Редуту", які нині беруть участь у війні проти України", — вказали в Радіо Свобода.

Що відомо про Ігоря Салікова

Зазначається, що початок своєї діяльності ПВК "Редут" бере із громадської організації РФ "Ветерани миротворчих місій і локальних конфліктів". Відомо, що вона існувала з 2008 по 2011 рік, а Ігор Саліков був одним із її співзасновників.

Дані про організацію
Дані про організацію. Фото: Радіо Свобода

У соцмережах Салікова в розділі рід занять вказано, що він найманець. Також є фото з 2010 року, де військовий тримає в руках нашивку "Центру оперативно-тактичних завдань "Редут-антитерор".

Саліков тримає в руках нашивку
Саліков тримає в руках нашивку. Фото: радіо Свобода

Як пише міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, Саліков був очільником "ветеранської групи Редут" у складі "Союзу добровольців Донбасу". Цей союз і зараз керує одною з груп "Редут".

"На з’їзді саме цієї організації 4 лютого 2023 року в окупованому Маріуполі оголосили про об’єднання найманців у єдину структуру, яку назвали "Російський добровольчий корпус", — зазначили в спільноті.

За даними Радіо Свобода, Саліков часто користується псевдонімом "Ігор Коваль" і в його біографії з цим ім'ям вказано, що військовий "брав участь у ліквідації банд моджахедів-афганців на території Таджикистану та гірського Узбекистану. Після ліквідації країни СРСР з 1992 став вільним військовим фахівцем, тобто, найманцем".

Нагадаємо, розвідка Великої Британії розповіла про діяльність приватної військової компанії "Редут", яка фактично замінила групу Вагнера на фронті в Україні. Зараз ПВК "Редут" налічує понад 7 тисяч осіб.

Додамо, російських жінок почали вербувати на бойові спеціальності для війни у ПВК "Редут". Їм пропонують стати снайперками чи операторками безпілотників.

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