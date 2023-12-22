Российский пропагандист предложил аннексировать Узбекистан

Российский пропагандист Захара Прилепина. Фото: росСМИ

Российский пропагандист Захар Прилепин предложил захватить Узбекистан, чтобы "учить мигрантов русскому языку не в России". После этого Министерство иностранных дел Узбекистана вызвало российского посла "на ковер", чтобы услышать объяснение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Заявление Прилепина

Еще 20 декабря на пресс-конференции Прилепин заявил, что Россия должна аннексировать территорию, из которой происходят трудовые мигранты в России, "например, территории в Узбекистане". По его словам, это нужно, чтобы "обучать мигрантов русскому языку не в России".

"Чтобы не здесь их учить русскому языку, а там уже в Узбекистане, допустим. Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: "Поскольку два миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы претендуем на вашу территорию. Потому что большинство уже здесь и они даже проголосовали за это"", — сказал пропагандист.

Кроме того, он выразил уверенность, что РФ победит в войне с Украиной и не остановится на этом, а пойдет дальше захватывать новые территории.

"Кто нам после парада в Киеве запретит что-нибудь делать на евразийской территории? Никто", — заявил Прилепин.

Реакция МИД Узбекистана

После подобных заявлений российского пропагандиста, МИД вызвал посла России в Узбекистане Олега Мальгинова. В ведомстве отметили, что "подобные необдуманные заявления" не отвечают стратегическому партнерству Узбекистана и России.

"Такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", — говорится в заявлении.

Между тем, аналитики ISW считают, что такие заявления Прилепина, вероятно, отражают рост общественного недовольства российского ультранационалистического сообщества относительно роли мигрантов в российском обществе.

"Ответ узбекского МИД, вероятно, указывает на то, что узбекское правительство считает заявления Прилепина достаточно угрожающими, чтобы требовать официального ответа России. Правительства стран Центральной Азии, в частности, ранее реагировали на заявления российских официальных лиц, которые подвергали сомнению территориальную целостность и суверенитет государств Центральной Азии, вызвав соответствующего российского посла", — говорят в ISW.

Как оправдываются в России

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что заявления Прилепина "даже отдаленно" не отражают официальную позицию российского правительства по поводу его отношений с Узбекистаном, и утверждала, что использование Россией иностранных трудовых мигрантов выгодно как России, так и странам происхождения мигрантов.

А посол России в свою очередь цинично заявил, что в РФ якобы "никогда не подвергались сомнению суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".

Напомним, в мае 2023 года на Прилепина было покушение. Неизвестные взорвали его автомобиль. Врачи госпитализировали его с ранением обеих ног. Он долгое время находился в больнице в тяжелом состоянии.