Російський пропагандист запропонував анексувати Узбекистан

Російський пропагандист Захара Прилєпін. Фото: росЗМІ

Російський пропагандист Захар Прилєпін запропонував захопити Узбекистан, щоб "навчати мігрантів російської мови не в Росії". Після цього Міністерство закордонних справ Узбекистану викликало російського посла "на килим", аби почути пояснення.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Заява Прилєпіна

Ще 20 грудня на пресконференції Прилєпін заявив, що Росія повинна анексувати територію, з якої походять трудові мігранти в Росії, "наприклад, території в Узбекистані". За його словами це потрібно, щоб "навчати мігрантів російської мови не в Росії".

"Щоб не тут їх вчити російської мови, а там уже в Узбекистані, припустимо. Я не жартую. Ми будемо порушувати тему дезавуювання розпаду Радянського Союзу, що дозволить нам будь-якої миті сказати: "Оскільки два мільйони ваших громадян знаходяться на нашій території, ми претендуємо на вашу територію. Тому що більшість уже тут, і вони навіть проголосували за це", — сказав пропагандист.

Окрім того, він висловив впевненість, шо РФ переможе у війні з Україною і не зупиниться на цьому, а піде далі захоплювати нові території.

"Хто нам після параду у Києві заборонить що-небудь робити на євразійській території? Ніхто", — заявив Прилєпін.

Реакція МЗС Узбекистану

Після таких заяв російського пропагандиста, МЗС викликало посла Росії в Узбекистані Олега Мальгінова. У відомстві зазначили, що "подібні необдумані заяви" не відповідають стратегічному партнерству Узбекистану та Росії.

"Такого роду необдумані висловлювання партійних лідерів такої дружньої країни, як Російська Федерація, на превеликий жаль, не відповідають духу всеосяжного стратегічного партнерства та союзництва між Республікою Узбекистан та Російською Федерацією", — йдеться у заяві.

Тим часом аналітики ISW вважають, що такі заяви Прилєпіна, ймовірно, відображають зростання громадського невдоволення російської ультранаціоналістичної спільноти щодо ролі мігрантів у російському суспільстві.

"Відповідь узбецького МЗС, ймовірно, вказує на те, що узбецький уряд вважає заяви Прілєпіна достатньо загрозливими, щоб вимагати офіційної відповіді Росії. Уряди країн Центральної Азії, зокрема, раніше реагували на заяви російських офіційних осіб, які ставили під сумнів територіальну цілісність і суверенітет держав Центральної Азії, викликавши відповідного російського посла", — кажуть в ISW.

Як виправдовуються в Росії

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що заяви Прилєпіна "навіть віддалено" не відображають офіційну позицію російського уряду щодо його відносин з Узбекистаном, і стверджувала, що використання Росією іноземних трудових мігрантів вигідне як Росії, так і країнам походження мігрантів.

А посол Росії своєю чергою цинічно заявив, що в РФ нібито "ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан".

Нагадаємо, у травні 2023 року на Прилєпіна був замах. Невідомі підірвали його автівку. Лікарі госпіталізували його з пораненням обох ніг. Він довгий час перебував у лікарні у важкому стані.