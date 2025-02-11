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Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши

11 февраля 2025 23:53
Аркадий Пастула - Редактор
Российский Су-24МР 11 февраля нарушил воздушное пространство Польши
Российский самолет Су-24МР. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Российский самолет Су-24МР нарушил польское воздушное пространство в восточной части Гданьского залива. Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, в 14:09.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

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Самолет, вылетевший из района Кенигсберга, зашел в воздушное пространство Польши на расстояние до 6,5 км и находился в нем 1 минуту 12 секунд.

"За полетом самолета наблюдали системы радиолокации Вооруженных сил Польши. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана Вооруженных сил России. Польские службы наблюдения за воздушным пространством поддерживали связь с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства", — говорится в сообщении.

В РФ отметили, что нарушение произошло из-за отказа навигационной системы самолета Су-24МР.

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Пост Оперативного командования ВС Польши. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Они опубликовали кадры работы.

Также 11 февраля морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США был зафиксирован в Румынии недалеко от территориальных вод Одесской области.

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