Російський Су-24МР 11 лютого порушив повітряний простір Польщі

Російський літак Су-24МР. Фото: росЗМІ

Російський літак Су-24МР порушив польський повітряний простір у східній частині Гданської затоки. Інцидент стався у вівторок, 11 лютого, о 14:09.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

Читайте також:

Порушення повітряного простору Польщі

Літак, що вилетів з району Кенігсберга, зайшов у повітряний простір Польщі на відстань до 6,5 км і перебував у ньому 1 хвилину 12 секунд.

"За польотом літака спостерігали системи радіолокації Збройних сил Польщі. Маршрут польоту був негайно змінений після втручання штурмана Збройних сил Росії. Польські служби спостереження за повітряним простором підтримували зв'язок з російською стороною, яка підтвердила факт порушення польського повітряного простору", — йдеться у повідомленні.

У РФ наголосили, що порушення сталося через відмову навігаційної системи літака Су-24МР.

Допис Оперативного командування ЗС Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові знищили російський штурмовик Су-25 на Торецькому напрямку. Вони опублікували кадри роботи.

Також 11 лютого морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США був зафіксований у Румунії неподалік територіальних вод Одещини.