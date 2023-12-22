Обстрелы Киева 21 декабря: последствия прилета

Последствия попадания российского дрона по многоэтажке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Полдвенадцатого ночи четверга, 21 декабря, ударный российский дрон "шахед" "попал" в технический этаж 25-этажки в Соломенском районе Киева. До сих пор непонятно, было ли это непосредственное попадание дрона или его остатки.

После взрыва начался пожар, в результате которого была разрушена квартира на 25-м этаже. Ее владельцем является украинский журналист программы "Факты. Спорт" на телеканале ICTV Андрей Ковальский.

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К счастью, обошлось без погибших.

Новини.LIVE побывали на месте "прилета".

"Услышали звук приближающегося к дому шахеда"

Разрушенная квартира, разбитое стекло, оконные рамы, изуродованные автомобили — все это последствия попадания российского дрона в многоэтажку.

"Услышали звук мопеда, который все ближе и ближе приближался к дому. Было ощутимо, что он снижает высоту и вот-вот врежется. Что, собственно, и произошло. ПВО не работало. Звук мопеда, попадание в дом и взрыв. У меня даже кастрюля с борщом на подоконнике подскочила", — рассказала Новини.LIVE одна из жительниц соседнего с пострадавшим от попадания домом.

Разрушенная квартира принадлежит украинскому журналисту программы "Факты. Спорт" на телеканале ICTV Андрею Ковальскому. В момент попадания он с женой и двумя детьми находились дома.

Как рассказала ICTV жена журналиста, услышав приближающийся к дому звук мопеда, она накрыла собой одного из детей. А дальше взяла огнетушитель, которым никогда не пользовалась, и собственноручно потушила поднимавшийся пожар.

Последствия попадания дрона. Фото: КГГА

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Все целы — и то хорошо", — написал телеведущий на своей странице в Facebook.

Его жена добавила, что они выжили в аду, но квартиры нет.

В сетях постят банковскую карту семьи пострадавших для желающих помочь — 5375 4112 1062 3422.

Последствия попадания российского дрона. Фото: Новини.LIVE

Об отселении из жилого дома в Киеве, в который попали обломки "шахеда", пока не идет, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в доме есть свет, тепло, вода, работают лифты.

Последствия попадания российского дрона. Фото: Новини.LIVE

Кроме попадания дрона в многоэтажку в Соломенском районе, вражеский дрон также поцелил в частный дом в Дарницком районе. Без пострадавших.

Сколько дронов запустила РФ 21 декабря

По данным Воздушных Сил Украины, в ночь на 22 декабря 2023 года российские оккупационные войска запустили по территории Украины 28 ударных беспилотников типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.