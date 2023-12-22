Обстріли Києва 21 грудня: наслідки прильоту

Наслідки влучання російського дрона по багатоповерхівці у Києві. Фото: Новини.LIVE

Опів на дванадцяту ночі четверга, 21 грудня, ударний російський дрон "шахед" "влучив" у технічний поверх 25-поверхівки у Соломʼянському районі Києва. Досі незрозуміло, чи було безпосереднє влучання дрона чи його рештки.

Після вибуху розпочалась пожежа, внаслідок якої було зруйновано квартиру на 25-му поверсі. Її власником є український журналіст програми "Факти. Спорт" на телеканалі ICTV Андрій Ковальський.

Читайте також:

На щастя, обійшлося без загиблих.

Новини.LIVE побували на місці "прильоту".

"Почули звук шахеда, який наближався до будинку"

Зруйнована квартира, розтрощене скло, віконні рами, понівечені автівки — все це наслідки влучання російського дрона у багатоповерхівку.

"Почули звук мопеда, який все ближче і ближче наближався до будинку. Було відчутно, що він знижує висоту і от-от вріжеться. Що, власне, і сталося. ППО не працювало. Звук мопеда, влучання у будинок і вибух. В мене аж каструля із борщем на підвіконні підскочила", — розповіла Новини.LIVE одна із жительок сусіднього із постраждалим від влучання будинком.

Зруйнована квартира належить українському журналісту програми "Факти. Спорт" на телеканалі ICTV Андрію Ковальському. На момент влучання він із дружиною та двома дітьми перебували вдома.

Як розповіла ICTV дружина журналіста, зачувши звук мопеда, що наближався до будинку, вона накрила собою одного із дітей. А далі взяла вогнегасник, яким ніколи не користувалася і власноруч загасила пожежу, що здіймалась.

Наслідки влучання дрона. Фото: КМДА

"Друзі, всім дякую за підтримку. Всі цілі — і то добре", — написав телеведучий на своїй сторінці у Facebook.

Його дружина додала, що вони вижили у пеклі, але квартири немає.

У мережах постять банківську карту постраждалих для охочих допомогти — 5375 4112 1062 3422.

Наслідки влучання російського дрона. Фото: Новини.LIVE

Про відселення з житлового будинку у Києві, в який влучили уламки "шахеда", наразі не йдеться, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, у будинку є світло, тепло, вода, працюють ліфти.

Наслідки влучання російського дрона. Фото: Новини.LIVE

Окрім влучання дрона у багатоповерхівку у Соломʼянському районі, ворожий дрон також влучив у приватний будинок у Дарницькому районі. Без постраждалих.

Скільки дронів запустила РФ 21 грудня

За даними Повітряних Сил України, у ніч проти 22 грудня 2023 року російські окупаційні війська запустили по території України 28 ударних безпілотників типу "Shahed" з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.