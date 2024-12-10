Армия России продолжает получать чипы из США — реакция Украины

Военный держит электронный блок БпЛА. Фото: STR/NurPhoto

Российские поставщики покупают микросхемы Texas Instruments (TI) для военных без ведома компании. Дистрибьюторы РФ обходят ограничения через интернет-магазины и посредников в Гонконге и других странах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы.

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Американские чипы для военных из РФ

По данным Bloomberg, один из дистрибьюторов обработал более 4000 заказов на 6 млн долларов, из которых 4 млн долларов ушли на нужды российских военных. Чипы TI используются для производства беспилотников, ракет и систем связи.

Компания отмечает, что запрещает перепродажу в Россию и совершенствует контроль, но признает, что некоторые ее технологии могли попасть к военным из РФ. Сенатор Ричард Блюменталь ранее критиковал слабый контроль онлайн продаж TI, призывая компании усилить проверки.

Реакция ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram отреагировал на публикацию СМИ о доступе российских военных к чипам из США.

"Это достаточно плохо, потому что они используются для производства ракет, а затем Путин пугает западные общества ракетами-носителями ядерных зарядов с западными компонентами", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что дроны-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует для обстрелов Украины, теперь способны корректировать свой курс через модемы 3G/LTE.

Напомним, что беспилотники Shahed-136 теперь набирают более высокую высоту и имеют большую скорость.