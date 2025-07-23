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Главная Новости дня Российские оккупанты атаковали гражданское авто на Херсонщине

Российские оккупанты атаковали гражданское авто на Херсонщине

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 20:14
На Херсонщине российский дрон ударил в гражданское авто
Разбитое авто. Иллюстративное фото: t.me/khersonskaODA

На Херсонщине российские войска попали в гражданское авто на трассе вблизи села Клапая. Среди пострадавших один человек.

Об этом 23 июля сообщает Херсонская ОГА в Telegram.

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На Херсонщине враг атаковал гражданское авто

В среду, 23 июля, российские войска нанесли удар с помощью БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе неподалеку от села Клапая.

В результате удара пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медицинскую помощь пострадавшему оказали медики "скорой", но от госпитализации он отказался.

Росіяни атакували авто на Херсонщині
Сообщение Херсонской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали авто главного раввина Херсона.

А также сообщалось, что 21 июля враг сбросил взрывчатку с дрона по Херсону.

Херсонская область дроны война в Украине атака гражданские
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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