На Херсонщине российский дрон ударил в гражданское авто

Российские оккупанты атаковали гражданское авто на Херсонщине
На Херсонщине российские войска попали в гражданское авто на трассе вблизи села Клапая. Среди пострадавших один человек.
Об этом 23 июля сообщает Херсонская ОГА в Telegram.
На Херсонщине враг атаковал гражданское авто
В среду, 23 июля, российские войска нанесли удар с помощью БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе неподалеку от села Клапая.
В результате удара пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медицинскую помощь пострадавшему оказали медики "скорой", но от госпитализации он отказался.
Напомним, на днях российские оккупанты атаковали авто главного раввина Херсона.
А также сообщалось, что 21 июля враг сбросил взрывчатку с дрона по Херсону.
Читайте Новини.LIVE!