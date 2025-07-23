На Херсонщине российский дрон ударил в гражданское авто

Разбитое авто. Иллюстративное фото: t.me/khersonskaODA

На Херсонщине российские войска попали в гражданское авто на трассе вблизи села Клапая. Среди пострадавших один человек.

Об этом 23 июля сообщает Херсонская ОГА в Telegram.

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В среду, 23 июля, российские войска нанесли удар с помощью БпЛА по гражданскому автомобилю на трассе неподалеку от села Клапая.

В результате удара пострадал 53-летний мужчина. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Медицинскую помощь пострадавшему оказали медики "скорой", но от госпитализации он отказался.

Сообщение Херсонской ОГА. Фото: скриншот

Напомним, на днях российские оккупанты атаковали авто главного раввина Херсона.

А также сообщалось, что 21 июля враг сбросил взрывчатку с дрона по Херсону.