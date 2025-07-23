На Херсонщині російський дрон вдарив у цивільне авто

Російські окупанти атакували дроном цивільне авто на Херсонщині
На Херсонщині російські війська поцілили у цивільне авто на трасі поблизу села Клапая. Серед постраждалих одна людина.
Про це 23 липня повідомляє Херсонська ОДА в Telegram.
На Херсонщині ворог атакував цивільне авто
У середу, 23 липня, російські війська завдали удару за допомогою БпЛА по цивільному автомобілю на трасі неподалік від села Клапая.
Внаслідок удару постраждав 53-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Медичну допомогу постраждалому надали медики "швидкої", але від госпіталізації він відмовився.
Нагадаємо, днями російські окупанти атакували авто головного рабина Херсона.
А також повідомлялося, що 21 липня ворог скинув вибухівку з дрона по Херсону.
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