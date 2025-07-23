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Російські окупанти атакували дроном цивільне авто на Херсонщині

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 20:14
На Херсонщині російський дрон вдарив у цивільне авто
Розбите авто. Ілюстративне фото: t.me/khersonskaODA

На Херсонщині російські війська поцілили у цивільне авто на трасі поблизу села Клапая. Серед постраждалих одна людина. 

Про це 23 липня повідомляє Херсонська ОДА в Telegram.

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На Херсонщині ворог атакував цивільне авто

У середу, 23 липня, російські війська завдали удару за допомогою БпЛА по цивільному автомобілю на трасі неподалік від села Клапая.

Внаслідок удару постраждав 53-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Медичну допомогу постраждалому надали медики "швидкої", але від госпіталізації він відмовився.

Росіяни атакували авто на Херсонщині
Допис Херсонської ОДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями російські окупанти атакували авто головного рабина Херсона.

А також повідомлялося, що 21 липня ворог скинув вибухівку з дрона по Херсону.

Херсонська область дрони війна в Україні атака цивільні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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