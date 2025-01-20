В России вербуют женщин для войны против Украины

Женщины в армии РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Отряды российских наемников продолжают работу по комплектованию личного состава за счет призыва женщин в армию захватчиков. Для участия в боевых действиях против Украины их вербуют в разных уголках России.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

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Вербуют женщин для войны против Украины

Бывший глава Роскосмоса и один из оккупационных руководителей Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что российский отряд БАРС-Сармат набирает специалистов и неквалифицированных мужчин и женщин со всей России для участия в боевых действиях против Украины.

Его сообщение является продолжением недавних российских рекламных мероприятий, которые освещали вербовку российских женщин в различные боевые подразделения армии государства-агрессора.

Ранее мы писали, что российские захватчики проводят вербовку в колониях внутри страны. Враг пытается найти дополнительный человеческий ресурс для ведения войны против нашего государства.

Кроме того, ФСБ активно вербует украинских граждан, которые незаконно пересекли границу с непризнанным Приднестровьем.