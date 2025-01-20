В Росії вербують жінок для війни проти України

Жінки в армії РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Загони російських найманців продовжують роботу з комплектування особового складу за рахунок призову жінок до армії загарбників. Для участі в бойових діях проти України їх вербують у різних куточках Росії.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

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Вербують жінок для війни проти України

Колишній глава Роскосмосу та один з окупаційних керівників Запорізької області Дмитро Рогозін повідомив, що російський загін БАРС-Сармат набирає фахівців і некваліфікованих чоловіків і жінок з усієї Росії для участі в бойових діях проти України.

Його повідомлення є продовженням нещодавніх російських рекламних заходів, які висвітлювали вербування російських жінок до різних бойових підрозділів армії держави-агресора.

Раніше ми писали, що російські загарбники проводять вербування жінок у колоніях всередині країни. Ворог намагається знайти додатковий людський ресурс для ведення війни проти проти нашої держави.

Крім того, ФСБ активно вербує українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям.