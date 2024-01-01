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Россиянин запустил на своем балконе видео с текстом "Слава Украине"

1 января 2024 22:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россиянин запустил на своем балконе видео с текстом "Слава Украине"
Балкон с надписью "Слава Украине". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Новгороде (Россия) произошел курьезный случай. Местный житель запустил на своем балконе видео с надписью "Слава Украины".

Соответствующее видео появилось в сети.

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Российские СМИ сообщают, что местные жители остановили полицейский патруль на улице, чтобы показать им уличное украшение — гирлянду. В свою очередь правоохранители сказали, что надпись ничем не нарушает закон, и уехала.

Однако, одна из жительниц города решила обратиться в ФСБ. 

В социальных сетях многие новгородцы начали призывать к действиям против владельца гирлянды, вплоть до крайних мер, таких как поджог и расстрел всей его семьи.

Что говорит владелец гирлянды

Сообщается, что владелец гирлянды, после того как ее конфисковали, пояснил, что приобрел этот предмет на интернет-платформе AliExpress. Он утверждал, что гирлянда предназначалась для трансляции новогоднего поздравления.

Напомним, что в российском Санкт-Петербурге женщина облила машину разжигающей жидкостью и подожгла ее. При этом она выкрикивала лозунг: "Слава Украине".

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