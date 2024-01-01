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Росіянин запустив на своєму балконі відео із текстом "Слава Україні"

1 січня 2024 22:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіянин запустив на своєму балконі відео із текстом "Слава Україні"
Балкон із написом "Слава Україні". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Новгороді (Росія) стався курйозний випадок. Місцевий мешканець запустив на своєму балконі відео з написом "Слава України".

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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Російські ЗМІ повідомляють, що місцеві жителі зупинили поліцейський патруль на вулиці, щоб показати їм вуличну прикрасу — гірлянду. Своєю чергою правоохоронці сказали, що напис нічим не порушує закон і поїхав.

Проте, одна із мешканок міста вирішила звернутися до ФСБ.

У соціальних мережах багато новгородців почали закликати до дій проти власника гірлянди, аж до крайніх заходів, таких як підпал та розстріл усієї його родини.

Що каже власник гірлянди

Повідомляється, що власник гірлянди після того, як її конфіскували, пояснив, що придбав цей предмет на інтернет-платформі AliExpress. Він стверджував, що гірлянда призначалася для трансляції новорічного вітання.

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі жінка облила машину рідиною, що розпалює, і підпалила її. При цьому вона вигукувала гасло: "Слава Україні" .

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