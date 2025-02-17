Расстрел пленных бойцов ВСУ — Лубинец отреагировал на очередное военное преступление россиян

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Российские оккупанты снова расстреляли украинских пленных. Такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Расстрел украинских военнопленных

По словам Лубинца, в соцсетях распространяется видео вероятного расстрела украинских военнопленных российскими солдатами.

"Очередное циничное преступление. Российские милитарные каналы публикуют видео вероятной казни украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. На видео слышно, как российским солдатам неоднократно приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России", — говорится в сообщении.

Омбудсман подчеркнул, что такие действия россиян нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Немедленно направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ почувствовала последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем", — подытожил Лубинец.

Сообщение Лубинца в Telegram

Ранее мы писали, что разведчики ГУР перехватили разговор российских военных, в котором оккупант отдает приказ о казни украинского военнопленного.

Также мы сообщали, что в январе 2025 года российские военные устроили массовый расстрел украинских военнопленных.