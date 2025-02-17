Розстріл полонених бійців ЗСУ — Лубінець відреагував на черговий воєнний злочин росіян

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Російські окупанти знову розстріляли українських полонених. Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram у понеділок, 17 лютого.

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Розстріл українських військовополонених

За словами Лубінця, у соцмережах шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами.

"Черговий цинічний злочин. Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії", — йдеться у повідомленні.

Омбудсман підкреслив, що такі дії росіян порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими.

"Негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", — підсумував Лубінець.

Повідомлення Лубінця у Telegram

Раніше ми писали, що розвідники ГУР перехопили розмову російських військових, у якій окупант віддає наказ про страту українського військовополоненого.

Також ми повідомляли, що у січні 2025 року російські військові влаштували масовий розстріл українських військовополонених.