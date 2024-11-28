На Волыни введено отключение из-за обстрелов

Ракета в небе. Фото: EPA

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Волынской области. В связи с этим в регионе введены экстренные отключения света.

Об этом сообщил глава Волынской ОВД Иван Рудницкий в четверг, 28 ноября.

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"К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты", — сообщил Рудницкий.

Глава ОВА сообщил, что введены экстренные отключения света. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях.

"Больше информации впоследствии", — коротко добавил Рудницкий.

Враг нанес ракетный удар по Волыни. Фото: скриншот

Сейчас объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Это связано с тем, что враг задействовал боевую авиацию и ракетные корабли.

Также замглавы ГУР Вадим Скибицкий ответил, почему ВСУ до сих пор не ударили по производству шахедов в РФ.