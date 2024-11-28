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Росіяни завдали удару по Волині — запроваджено відключення світла

28 листопада 2024 07:39
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Волині запроваджено відключення через обстріли
Ракета в небі. Фото: EPA
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники завдали ракетного удару по Волинській області. У зв'язку з цим у регіоні запроваджено екстрені відключення світла.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький у четвер, 28 листопада.

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"На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти", — повідомив Рудницький. 

Очільник ОВА повідомив, що запроваджено екстрені відключення світла. Він закликав місцевих мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. 

"Більше інформації згодом", — коротко додав Рудницький.

обстріл волині
Ворог завдав ракетного удару по Волині. Фото: скриншот

Зараз оголошено повітряну тривогу по всій території України. Це пов'язано з тим, що ворог задіяв бойову авіацію та ракетні кораблі.

Також заступник голови ГУР Вадим Скібіцький відповів, чому ЗСУ досі не вдарили по виробництву шахедів у РФ.

обстріли ППО війна в Україні ракетний удар Волинь

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