Обстрел Запорожья 1 мая - что известно

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: открытые источники

В четверг, 1 мая, россияне атаковали Запорожье. Всего было нанесено не менее 10 ударов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Запорожья

По словам Федорова, на месте обстрела произошли несколько пожаров.

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По предварительной информации, есть пострадавшие.

Кроме того, председатель Запорожской ОГА сообщил, что 61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Запорожья.

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Пост Ивана Федорова. Фото: скриншот

Все детали устанавливаются.

Напомним, в Одессе после российской атаки продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.

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А в Киеве из-за обстрела РФ ранена женщина — она пострадала от снаряда отсроченного действия.

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