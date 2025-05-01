Обстрел Запорожья 1 мая - что известно

Россияне нанесли не менее 10 ударов по Запорожью — есть погибший
В четверг, 1 мая, россияне атаковали Запорожье. Всего было нанесено не менее 10 ударов.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Что известно об обстреле Запорожья
По словам Федорова, на месте обстрела произошли несколько пожаров.
По предварительной информации, есть пострадавшие.
Кроме того, председатель Запорожской ОГА сообщил, что 61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела Запорожья.
Все детали устанавливаются.
Напомним, в Одессе после российской атаки продолжается разбор завалов на месте попадания в многоэтажку.
А в Киеве из-за обстрела РФ ранена женщина — она пострадала от снаряда отсроченного действия.
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