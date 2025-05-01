Обстріл Запоріжжя 1 травня - що відомо

Росіяни завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю — є загиблий
У четвер, 1 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Всього було завдано щонайменше 10 ударів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Що відомо про обстріл Запоріжжя
За словами Федорова, на місці обстрілу сталися кілька пожеж.
За попередньою інформацією, є постраждалі.
Крім того, голова Запорізької ОВА повідомив, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя.
Усі деталі встановлюються.
Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.
А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.
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