Обстріл Запоріжжя 1 травня - що відомо

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: відкриті джерела

У четвер, 1 травня, росіяни атакували Запоріжжя. Всього було завдано щонайменше 10 ударів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Пост Івана Федорова. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл Запоріжжя

За словами Федорова, на місці обстрілу сталися кілька пожеж.

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За попередньою інформацією, є постраждалі.

Крім того, голова Запорізької ОВА повідомив, що 61-річний чоловік загинув внаслідок російського обстрілу Запоріжжя.

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Пост Івана Федорова. Фото: скриншот

Усі деталі встановлюються.

Нагадаємо, в Одесі після російської атаки триває розбір завалів на місці влучання в багатоповерхівку.

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А в Києві через обстріл РФ поранено жінку — вона постраждала від снаряда відтермінованої дії.

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