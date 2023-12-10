Россияне вывезли из Аскании-Нова животных, которые не могут жить в заповедниках РФ, — Стрелец

Министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец. Фото: пресс-служба министерства

Российские оккупанты вывезли из заповедника "Аскания-Нова" животных, которые не приспособлены к национальным паркам в РФ. Как известно, заповедник расположен на территории оккупированной Херсонской области.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец в интервью "Ми-Україна".

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Преступления против природы

"Ущерб от войны для нашей окружающей среды растут ежедневно, на сегодняшний день уже более 3000 задокументированных и исчисленных случаев преступлений против окружающей среды, некоторые случаи мы квалифицируем как экоцид. Общий ущерб достигает уже почти 60 млрд долларов", — подчеркнул он.

Незаконный вывоз краснокнижных животных

Ранее Стрелец сообщал, что россияне совершили незаконный обмен животных между российским природным биосферным заповедником "Ростовский" и российской ассоциацией "Живая природа степи".

По его словам, из заповедника "Аскания-Нова" они вывезли по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.

Как известно, все эти животные являются краснокнижными и занесены в Красный список Международного союза охраны природы со статусом "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".

"Минприроды готовит повторные ноты в секретариаты природоохранных конвенций. Бернской, Рамсарской, ЮНЕСКО, Боннской Конвенции, Международного союза охраны природы и секретариата CITES. Этот шаг позволит придать вопросу широкую огласку на международной арене", — заверил министр.

Напомним, ранее российские оккупанты объявили "добровольную эвакуацию" в Новой Каховке Херсонской области. Начать ее планируют 13 декабря "для всех желающих".