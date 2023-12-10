Росіяни вивезли з Асканії-Нова тварин, які не можуть жити в заповідниках РФ, — Стрілець

Міністр захисту довкілля Руслан Стрілець. Фото: пресслужба міністерства

Російські окупанти вивезли із заповідника "Асканія-Нова" тварин, які не пристосовані до національних парків в РФ. Як відомо, заповідник розташований на території окупованої Херсонщини.

Про це заявив міністр захисту довкілля Руслан Стрілець в інтерв'ю "Ми-Україна".

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Злочини проти природи

"Збитки від війни для нашого довкілля ростуть щодня, на сьогодні вже більше 3000 задокументованих і обрахованих випадків злочинів проти довкілля, деякі випадки ми кваліфікуємо як екоцид. Загальні збитки сягають вже майже 60 млрд доларів", — наголосив він.

Незаконне вивезення червонокнижних тварин

Раніше Стрілець повідомляв, що росіяни здійснили незаконний обмін тварин між російським природним біосферним заповідником "Ростовський" та російською асоціацією "Жива природа степу".

За його словами, із заповідника "Асканія-Нова" вони вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

Як відомо, всі ці тварини є червонокнижними та занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення".

"Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій. Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Боннської Конвенції, Міжнародного союзу охорони природи та секретаріату CITES. Цей крок дозволить надати питанню широкого розголосу на міжнародній арені", — запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше російські окупанти оголосили "добровільну евакуацію" в Новій Каховці, що на Херсонщині. Почати її планують 13 грудня "для всіх охочих".