Россияне ударили по Запорожью — возник пожар в учебном заведении

Россияне ударили по Запорожью — возник пожар в учебном заведении

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 10:57
обновлено: 11:06
Обстрел Запорожья 18 октября — горело учебное заведение, фото от ГСЧС
Пожарные тушат огонь на месте удара России в Запорожье. Фото: ГСЧС

Россияне нанесли три удара по Запорожью ночью 18 октября. В результате обстрела загорелось одно из зданий образовательного учреждения, автомобиль, а также изуродована дорога.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.



Последствия ударов РФ по Запорожью

"Произошло несколько пожаров. Сгорела машина. Изуродовано одно из учебных заведений, повреждено дорожное полотно. К счастью, люди не пострадали", — написал Федоров в мессенджере.

По его информации, российские захватчики попали ударным беспилотником типа "Шахед" по трехэтажному учебному заведению. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Удари РФ по Запоріжжю 18 жовтня
Последствия удара РФ по учебному заведению. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Пожежа в навчальному закладі в Запоріжжі 18 жовтня
Пожар в учебном заведении в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Горело одно из помещений учебных заведений, автомобиль "Газель" и деревья вдоль проезжей части", — уточнили в ГСЧС.

На местах попаданий над устранением последствий российской атаки работали все экстренные службы Запорожья.

По чому поцілили росіяни в Запоріжжі 18 жовтня
Спасатель в поврежденном учебном заведении. Фото: ГСЧС
Фото з атакованого Запоріжжя 18 жовтня
Изуродованное учебное заведение внутри. Фото: ГСЧС
Скільки ударів завдали росіяни по Запоріжжю 18 жовтня
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

Федоров сообщил, что за сутки 17-18 октября РФ нанесла 898 ударов по 15 населенным пунктам Запорожья. В результате этого пострадал человек в Пологовском районе, повреждено жилье, автомобили и инфраструктура.

Также россияне били по таким населенным пунктам региона:

  • Малиновке и Новом — нанесли пять авиационных ударов;
  • Запорожью, Беленькому, Новоукраинке, Червоноднепровке, Магдалиновке, Приморском, Степном, Гуляйполе, Новоданиловке, Малой Токмачке и Волшебном — атаковали 642 дрона, преимущественно FPV;
  • Новоандреевке, Полтавке и Малиновке — нанесли три обстрела из РСЗО;
  • Приморском, Степном, Гуляйполе, Новоданиловке, Малой Токмачке и Чаривном — 248 артиллерийских ударов.
Наслідки атаки на Запоріжжя 18 жовтня
Разрушенный дом в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Напомним, что в ночь на 18 октября российские захватчики атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Цели запускали с пяти направлений — известно, сколько удалось сбить украинским бойцам.

Также мы сообщали, что в пятницу, 17 октября, Россия цинично атаковала железную дорогу в Черниговской области. В результате пострадал машинист локомотива.

Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
