Обстріл Запоріжжя 18 жовтня — горів заклад освіти, фото від ДСНС

Росіяни вдарили по Запоріжжю — виникла пожежа в закладі освіти
Росіяни завдали три удари по Запоріжжю вночі 18 жовтня. Внаслідок обстрілу зайнялася одна з будівель освітнього закладу, автівка, а також понівечена дорога.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки ударів РФ по Запоріжжю
"Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно. На щастя, люди не постраждали", — написав Федоров у месенджері.
За його інформацією, російські загарбники поцілили ударним безпілотником типу "Шахед" по триповерховому закладу освіти. Рятувальники вже ліквідували займання.
"Горіло одне з приміщень закладів освіти, автомобіль "Газель" та дерева уздовж проїжджої частини", — уточнили в ДСНС.
На місцях влучань над усуненням наслідків російської атаки працювали усі екстрені служби Запоріжжя.
Федоров повідомив, що за добу 17-18 жовтня РФ завдала 898 ударів по 15 населених пунктах Запоріжжя. Внаслідок цього постраждав чоловік у Пологівському районі, пошкоджене житло, автомобілі та інфраструктура.
Також росіяни гатили по таких населених пунктах регіону:
- Малинівці та Новому — завдали п'ять авіаційних ударів;
- Запоріжжю, Запоріжжя, Біленькому, Новоукраїнці, Червонодніпровці, Магдалинівці, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному — атакували 642 дрони, переважно FPV;
- Новоандріївці, Полтавці та Малинівці — завдали три обстріли з РСЗВ;
- Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному — 248 артилерійських ударів.
