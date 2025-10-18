Обстріл Запоріжжя 18 жовтня — горів заклад освіти, фото від ДСНС

Пожежники гасять вогонь на місці удару Росії в Запоріжжі. Фото: ДСНС

Росіяни завдали три удари по Запоріжжю вночі 18 жовтня. Внаслідок обстрілу зайнялася одна з будівель освітнього закладу, автівка, а також понівечена дорога.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Наслідки ударів РФ по Запоріжжю

"Сталося кілька пожеж. Згоріла автівка. Понівечений один з навчальних закладів, пошкоджене дорожнє полотно. На щастя, люди не постраждали", — написав Федоров у месенджері.

За його інформацією, російські загарбники поцілили ударним безпілотником типу "Шахед" по триповерховому закладу освіти. Рятувальники вже ліквідували займання.

Наслідки удару РФ по навчальному закладі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пожежа в закладі освіти в Запоріжжі. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Горіло одне з приміщень закладів освіти, автомобіль "Газель" та дерева уздовж проїжджої частини", — уточнили в ДСНС.

На місцях влучань над усуненням наслідків російської атаки працювали усі екстрені служби Запоріжжя.

Рятувальник у пошкодженому навчальному закладі. Фото: ДСНС

Понівечений заклад освіти всередині. Фото: ДСНС

Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Федоров повідомив, що за добу 17-18 жовтня РФ завдала 898 ударів по 15 населених пунктах Запоріжжя. Внаслідок цього постраждав чоловік у Пологівському районі, пошкоджене житло, автомобілі та інфраструктура.

Також росіяни гатили по таких населених пунктах регіону:

Малинівці та Новому — завдали п'ять авіаційних ударів;

Запоріжжю, Запоріжжя, Біленькому, Новоукраїнці, Червонодніпровці, Магдалинівці, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному — атакували 642 дрони, переважно FPV;

Новоандріївці, Полтавці та Малинівці — завдали три обстріли з РСЗВ;

Приморському, Степовому, Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному — 248 артилерійських ударів.

Зруйнований будинок у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Нагадаємо, що в ніч проти 18 жовтня російські загарбники атакували Україну безпілотниками та ракетами. Цілі запускали з п'яти напрямків — відомо, скільки вдалося збити українським бійцям.

Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 17 жовтня, Росія цинічно атакувала залізницю в Чернігівській області. Внаслідок цього постраждав машиніст локомотива.