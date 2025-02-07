Обстрел Миропольской громады на Сумщине — погибли мирные жители

Работник ГСЧС. Фото иллюстративное архивное: ГСЧС Сумщины

Российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область, нанеся удары по Миропольской громаде. Враг применил минометы и управляемые авиабомбы, выпустив по меньшей мере пять мин и осуществив восемь авиационных ударов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Читайте также:

В Миропольской громаде могут быть люди под завалами

Глава Сумской ОГА Игорь Кальченко сообщил, что в результате обстрела разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом, повреждены два частных дома, есть погибшие гражданские.

"В результате атаки россиян разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом. Предварительно, два человека погибли. Тела обнаружены во время разбора завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди", — заявил Игорь Кальченко.

Сумщина под обстрелами

Кроме того, россияне сбросили взрывные устройства с БпЛА в Великописаревской громаде и осуществили удары FPV-дронами, где в результате обстрела поврежден один частный дом.

Также в Краснопольской громаде оккупанты повредили частное здание и придомовую территорию, применив взрывчатку, а также FPV-дроны.

Напомним, недавно в Сумской области оккупанты сбросили управляемую авиабомбу, в результате чего погибли двое полицейских.

Также в Сумах в больнице умер юноша, который пострадал в результате российской атаки "Шахедом" по многоэтажке 30 января.