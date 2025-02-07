Обстріл Миропільської громади на Сумщині — загинули мирні мешканці

Працівник ДСНС. Фото ілюстративне архівне: ДСНС Сумщини

Російські війська вчергове атакували Сумську область, завдавши ударів по Миропільській громаді. Ворог застосував міномети та керовані авіабомби, випустивши щонайменше п’ять мін і здійснивши вісім авіаційних ударів.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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У Миропільській громаді можуть бути люди під завалами

Голова Сумської ОВА Ігор Кальченко повідомив, що внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, пошкоджено два приватних будинки, є загиблі цивільні.

"Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Попередньо, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть перебувати люди", — заявив Ігор Кальченко.

Сумщина під обстрілами

Окрім того, росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА у Великописарівській громаді та здійснили удари FPV-дронами, де внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок.

Також у Краснопільській громаді окупанти пошкодили приватну будівлю та прибудинкову територію, застосувавши вибухівку, а також FPV-дрони.

Нагадаємо, нещодавно у Сумській області окупанти скинули керовану авіабомбу, внаслідок чого загинуло двоє поліцейських.

Також у Сумах в лікарні помер юнак, який постраждав внаслідок російської атаки "Шахедом" по багатоповерхівці 30 січня.