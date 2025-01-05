Войска РФ стали использовать меньше бронетехники в наступлениях на фронте

Российский оккупант. Фото: росСМИ

В последние недели российские войска использовали меньше бронетехники на наиболее активных участках линии фронта. Возможно, для того, чтобы сохранить ее, поскольку советские запасы сокращаются.

Об этом в новом отчете сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Что говорят аналитики

Эксперты пишут, что украинские источники недавно отметили факт, что войска РФ использовали меньше бронетехники и проводили меньше механизированных атак на Кураховском направлении после значительных потерь техники в октябре и ноябре 2024 года.

В частности, представитель украинской бригады, действующий на Кураховском направлении, заявил 3 января, что россияне за последние несколько недель перешли на использование в основном пехоты для проведения атак в этом районе и используют бронетехнику только в качестве основной поддержки для атак пехотинцев.

Несколько дней до этого, 31 декабря, издание The New York Times писало, что по словам украинского подполковника войска РФ все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы во время атак на востоке Украины. Возможно, это делается в рамках продолжающихся российских усилий компенсировать потери бронетехники.

Кроме того, атаки россиян вблизи более средних по размеру населенных пунктов, таких как Курахово и Покровск, тоже может быть менее благоприятными для механизированных атак, чем небольшие поселения и открытые поля, где российские войска продвигались большую часть 2024 года.

Аналитики пишут, что войска РФ могут использовать меньше бронетехники направлениях Курахово и Покровска. Это может быть:

если российские военные испытывают трудности с переоснащением передовых российских подразделений и формирований;

и если российское военное командование не хочет отводить подразделения РФ на отдых и восстановление, рискуя еще больше замедлить российское продвижение в приоритетных секторах передовой.

Напомним, на днях в ISW подвели итоги 2024 года касаемо российского наступления. Аналитики написали, что предыдущий год стал для РФ годом значительных военных потерь и ограниченных территориальных достижений. В частности, враг завоевал 4168 квадратных километров территории, при этом потеряв более 420 тысяч солдат.

Также мы писали вчера, что армия РФ пытается увеличить свою боевую мощь, чтобы таким образом избежать объявления всеобщей мобилизации. Так, в Росси похвастались использованием новой систем программного обеспечения (ПО) для управления подразделениями.