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Росіяни стали використовувати менше бронетехніки на фронті, — ISW

5 січня 2025 03:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Війська РФ стали використовувати менше бронетехніки в наступах на фронті
Російський окупант. Фото: росЗМІ
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В останні тижні російські війська використовували менше бронетехніки на найбільш активних ділянках лінії фронту. Можливо, для того, щоб зберегти її, оскільки радянські запаси скорочуються.

Про це в новому звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Що кажуть аналітики

Експерти пишуть, що українські джерела нещодавно відзначили факт, що війська РФ використовували менше бронетехніки і проводили менше механізованих атак на Курахівському напрямку після значних втрат техніки в жовтні та листопаді 2024 року.

Зокрема, представник української бригади, що діє на Курахівському напрямку, заявив 3 січня, що росіяни за останні кілька тижнів перейшли на використання здебільшого піхоти для проведення атак у цьому районі та використовують бронетехніку лише як основну підтримку для атак піхотинців.

Декілька днів до цього, 31 грудня, видання The New York Times писало, що за словами українського підполковника війська РФ дедалі частіше використовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи під час атак на сході України. Можливо, це робиться в рамках триваючих російських зусиль компенсувати втрати бронетехніки.

Крім того, атаки росіян поблизу більш середніх за розміром населених пунктів, таких як Курахове і Покровськ, теж можуть бути менш сприятливими для механізованих атак, ніж невеликі поселення і відкриті поля, де російські війська просувалися більшу частину 2024 року.

Аналітики пишуть, що війська РФ можуть використати менше бронетехніки на напрямках Курахового та Покровська. Це може бути у разі:

  • якщо російські військові зазнають труднощів з переоснащенням передових російських підрозділів і формувань;
  • і якщо російське військове командування не хоче відводити підрозділи РФ на відпочинок і відновлення, ризикуючи ще більше сповільнити російське просування в пріоритетних секторах передової.

Нагадаємо, днями в ISW підбили підсумки 2024 року стосовно російського наступу. Аналітики написали, що попередній рік став для РФ роком значних військових втрат та обмежених територіальних досягнень. Зокрема, ворог завоював 4168 квадратних кілометрів території, при цьому втративши понад 420 тисяч солдатів.

Також ми писали вчора, що армія РФ намагається збільшити свою бойову міць, щоб таким чином уникнути оголошення загальної мобілізації. Так, у Россі похвалилися використанням нової систем програмного забезпечення (ПЗ) для управління підрозділами.

російські війська росіяни війна в Україні фронт ситуація на фронті бронетехніка

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