В российском Ростове-на-Дону блекаут – что известно

Россияне жалуются на отсутствие света и воды – часть Ростова-на-Дону накрыл блекаут
В русском Ростове-на-Дону блекаут. Жители жалуются на отсутствие света в домах и на улицах.
Об этом пишет телеграмм-канал "Мы-Украина" со ссылкой на российские СМИ.
Блекаут в РФ — что известно
Россияне жалуются, что без света остались целые высотки.
На отдельных улицах нет отопления и воды.
По данным росСМИ, отключения света начались с обеда. По словам коммунальщиков, произошла "аварийная ситуация на распределительной подстанции".
Между тем, в Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света . Однако ограничения не будут тотальными – это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.
Напомним, российские кафиры обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.
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