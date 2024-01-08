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Россияне жалуются на отсутствие света и воды – часть Ростова-на-Дону накрыл блекаут

8 января 2024 00:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В российском Ростове-на-Дону блекаут – что известно
Блэкаут в России. Фото: росСМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В русском Ростове-на-Дону блекаут. Жители жалуются на отсутствие света в домах и на улицах.

Об этом пишет телеграмм-канал "Мы-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне жалуются, что без света остались целые высотки.

На отдельных улицах нет отопления и воды.

По данным росСМИ, отключения света начались с обеда. По словам коммунальщиков, произошла "аварийная ситуация на распределительной подстанции".

Между тем, в Украине в ближайшее время, вероятно, введут плановые отключения света . Однако ограничения не будут тотальными – это будут выборочные плановые отключения в пиковые часы нагрузки на энергосистему.

Напомним, российские кафиры обстреляли подстанцию и теплоэлектростанцию в Донецкой области 4 января. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. К счастью, обошлось без пострадавших.

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