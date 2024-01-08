У російському Ростові-на-Дону блекаут - що відомо

Блекаут в Росії. Фото: росЗМІ

У російському Ростові-на-Дону блекаут. Жителі скаржаться, на відсутність світла у будинках та на вулицях.

Про це пише телеграм-канал "Ми-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни скаржаться, що без світла лишилися цілі висотки.

На окремих вулицях немає немає опалення та води.

За даними росЗМІ, відключення світла почалися ще з обіду. За словами комунальників, сталася "аварійна ситуація на розподільчій підстанції".

Тим часом в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.