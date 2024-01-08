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Росіяни скаржаться на відсутність світла та води — частину Ростова-на-Дону накрив блекаут

8 січня 2024 00:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У російському Ростові-на-Дону блекаут - що відомо
Блекаут в Росії. Фото: росЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У російському Ростові-на-Дону блекаут. Жителі скаржаться, на відсутність світла у будинках та на вулицях.

Про це пише телеграм-канал "Ми-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни скаржаться, що без світла лишилися цілі висотки. 

На окремих вулицях немає немає опалення та води. 

За даними росЗМІ, відключення світла почалися ще з обіду. За словами комунальників, сталася "аварійна ситуація на розподільчій підстанції".

Тим часом в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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