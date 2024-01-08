У російському Ростові-на-Дону блекаут - що відомо

Росіяни скаржаться на відсутність світла та води — частину Ростова-на-Дону накрив блекаут
У російському Ростові-на-Дону блекаут. Жителі скаржаться, на відсутність світла у будинках та на вулицях.
Про це пише телеграм-канал "Ми-Україна" з посиланням на російські ЗМІ.
Блекаут у РФ — що відомо
Росіяни скаржаться, що без світла лишилися цілі висотки.
На окремих вулицях немає немає опалення та води.
За даними росЗМІ, відключення світла почалися ще з обіду. За словами комунальників, сталася "аварійна ситуація на розподільчій підстанції".
Тим часом в Україні найближчим часом, ймовірно, запровадять планові відключення світла. Однак обмеження не будуть тотальними — це будуть вибіркові планові відключення у пікові години навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли підстанцію та теплоелектростанцію у Донецькій області 4 січня. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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