Россия запускает обновленные ракеты - комментарий эксперта - новости

Ракетный удар по Киеву. Фото: Reuters

Россияне модифицировали боевую часть крылатых ракет Х-101. В частности, по-другому разместили взрыватели, а в цилиндр вставили 10-сантиметровые гермоэлементы для повышения качества взрыва. Кроме того, нередко эти ракеты имеют также и кассетные боеприпасы.

Об этом Новини.LIVE рассказал Андрей Кульчицкий, заведующий Лабораторией военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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"Чем опасны кассетные боеприпасы? От взрыва 5-миллиметровые вольфрамовые частицы разлетаются и поражают человека. А в корпусе таких частиц 60 штук, которые разлетаются по площади, и каждый нанесет поражение в диаметре 50 метров", — отметил эксперт.

Кроме того, другие крылатые ракеты Х-69 уже идут с последними новинками российской промышленности.

"В этой ракете собраны все хорошо работающие составляющие 55 и 101 ракеты. Получился очень интересный экземпляр. К примеру, в голове ракеты тепловизор, матрица, которую мы привязываем к Китаю, но не исключено, что она российского производства", — уточнил Кульчицкий.

В общей сложности инностранных комплектующих у российских ракет может быть и более 75%. Однако уже у последних образцах эксперты фиксируют увеличение комплектующих российского производства.

Напомним, Андрей Кульчицкий, заведующий Лабораторией военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, рассказал, что Россия применяет недавно изготовленные ракеты для атак на Украину. К примеру, ракеты, которые были запущены по Украине 26 августа, совершенно новые и подтверждают, что РФ исчерпала старые запасы.

А конструкция и материалы северокорейских ракет не соответствуют конструкциям и материалам, применяемым в российских ракетах. А качество швов указывает на то, что ракеты изготовлены в простых условиях. Это уместно для массовых изделий.