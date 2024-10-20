Росія запускає оновлені ракети - коментар експерта - новини

Ракетний удар по Києву. Фото: Reuters

Росіяни модифікували бойову частину крилатих ракет Х-101. Зокрема, по-іншому розташували підривачі, а у циліндр вставили 10-сантиметрові гермоелементи для підвищення якості вибуху. Окрім того, нерідко ці ракети мають також і касетні боєприпаси.

Про це Новини.LIVE розповів Андрій Кульчицький, завідувач Лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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"Чим небезпечні касетні боєприпаси? Від вибуху 5-міліметрові вольфрамові частинки розлітаються і вражають людину. А у корпусі таких частинок 60 штук, які розлітаються по площі, і кожен нанесе ураження в діаметрі 50 метрів", — відзначив експерт.

Окрім того, інші крилаті ракети Х-69 вже йдуть із останніми новинками російської промисловості.

"У цій ракеті зібрані всі добре працюючі складові 55 і 101 ракети. Вийшов дуже цікавий екземпляр. Наприклад, в голові ракети тепловізор, матриця, яку ми прив’язуємо до Китаю, але не виключено, що вона російського виробництва", — уточнив Кульчицький.

Загалом іноземних комплектуючих у російських ракет може бути і більше 75%. Проте вже в останніх зразках експерти фіксують збільшення комплектуючих російського виробництва.

Нагадаємо, Андрій Кульчицький, завідувач Лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповів, що Росія застосовує нещодавно виготовлені ракети для атак на Україну. До прикладу, ракети, які були запущені по Україні 26 серпня — абсолютно нові й підтверджують, що РФ вичерпала старі запаси.

А конструкція та матеріали північно-корейських ракет не відповідають конструкціям та матеріалам, які застосовуються у російських ракетах. А якість швів вказують на те, що ракети виготовлені у простих умовах. Це доречно для масових виробів.