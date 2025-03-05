Россияне обстреляли гостиницу в Кривом Роге - есть погибший

Обстрел Кривого Рога. Фото: ГСЧС

В среду, 5 марта, россияне нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге. В результате обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Пост Сергея Лысака. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Кривого Рога

"К сожалению, в Кривом Роге есть погибший. Это 53-летний мужчина", — заявил Лысак.

Он также добавил, что в результате обстрела есть трое пострадавших.

"Все госпитализированы. Двое — "тяжелые". Одна женщина в состоянии средней тяжести", — добавил председатель ОГА.

Кроме того, в ГСЧС Украины сообщили, что российская ракета попала в пятиэтажный отель, вызвав пожар.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

"Погиб 1 человек, 2 ранены, спасены 14 человек. Разрушена лестничная клетка, под завалами могут быть люди. Спасатели работают на месте", — говорится в сообщении.

Обстрел отеля в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Напомним, что сегодня, 5 марта, прогремели взрывы в пригороде Харькова.

Также взрывы 5 марта раздавались и в Павлограде Днепропетровской области. Там работала ПВО по беспилотникам.