Росіяни обстріляли готель у Кривому Розі - є загиблий

Обстріл Кривого Рогу. Фото: ДСНС

У середу, 5 березня, росіяни завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Пост Сергія Лисака. Фото: скріншот

Що відомо про обстріл Кривого Рогу

"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік", — заявив лисак.

Він також додав, що внаслідок обстрілу є троє постраждалих.

"Всі ушпиталені. Двоє — "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", — додав голова ОДА.

Крім того, у ДСНС України повідомили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу.

Пост ДСНС. Фото: скріншот

"Загинула 1 особа, 2 поранені, врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці", — говориться у повідомленні.

Обстріл готелю у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу у Кривому Розі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні, 5 березня, пролунали вибухи у передмісті Харкова.

Також вибухи 5 березня лунали і у Павлограді Дніпропетровської області. Там працювала ППО по безпілотниках.