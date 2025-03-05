Росіяни обстріляли готель у Кривому Розі - є загиблий

Росіяни обстріляли Кривій Ріг — є загиблий
У середу, 5 березня, росіяни завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.
Що відомо про обстріл Кривого Рогу
"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік", — заявив лисак.
Він також додав, що внаслідок обстрілу є троє постраждалих.
"Всі ушпиталені. Двоє — "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", — додав голова ОДА.
Крім того, у ДСНС України повідомили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу.
"Загинула 1 особа, 2 поранені, врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці", — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 березня, пролунали вибухи у передмісті Харкова.
Також вибухи 5 березня лунали і у Павлограді Дніпропетровської області. Там працювала ППО по безпілотниках.
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