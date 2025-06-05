Россия выдает своих агентов за СБУ — новая схема вербовки украинцев

Сотрудники СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о новой тактике спецслужб России по вербовке. Враг выдает себя за сотрудников СБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг, 5 июня.

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Вербовка украинцев

В последнее время участились случаи, когда противник выдает себя за "представителя СБУ" и пытается навязать выполнение противозаконных действий под предлогом якобы "служения интересам Украины".

"Это так называемый прием спецопераций "под чужим флагом", который до сих пор фактически не использовался российскими захватчиками, но который они активно пытаются применить сейчас. В течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации", — говорится в сообщении.

Кроме того, новая тактика противника заключается в том, что украинцам в мессенджеры рассылается повестка с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Часто вымышленным поводом является приобретение "запрещенных в Украине товаров".

После этого гражданину звонят неизвестные лица, которые под видом "помощи в закрытии уголовного производства" предлагают выполнить определенные указания:

проследить за перемещениями какого-то лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

совершить поджог авто Сил обороны или административного здания;

осуществить диверсию и тому подобное.

Кроме того, российские спецслужбы требуют у украинцев установить на телефон вредоносное программное обеспечение, чтобы следить за владельцем смартфона.

Если раньше российские спецслужбы отдавали предпочтение вербовке подростков, то сейчас в поле их интереса все чаще попадают и люди старшего возраста.

"Обращаем внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки стороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач", — говорится в сообщении.

В случае получения подозрительной повестки или контактов с неизвестными людьми, которые представляются сотрудниками СБУ, необходимо обращаться:

к официальному чат-боту СБУ;

на "горячую линию" СБУ: 0 800 501 482.

Напомним, в Киеве СБУ провела спецоперацию, в результате которой удалось предотвратить серию террористических актов. Задержан мужчина, который действовал в пользу России.

Ранее на Харьковщине разоблачили злоумышленника, который помогал российским ДРГ.