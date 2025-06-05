Росія видає своїх агентів за СБУ — нова схема вербування українців

Співробітники СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про нову тактику спецслужб Росії щодо вербування. Ворог видає себе за співробітників СБУ.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у четвер, 5 червня.

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Останнім часом почастішали випадки, коли противник видає себе за "представника СБУ" та намагається нав’язати виконання протизаконних дій під приводом нібито "служіння інтересам України".

"Це так званий прийом спецоперацій "під чужим прапором", який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз. Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації", — йдеться у повідомленні.

Крім того, нова тактика противника полягає в тому, що українцям у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Часто вигаданим приводом є придбання "заборонених в Україні товарів".

Після цього громадянину телефонують невідомі особи, які під виглядом "допомоги у закритті кримінального провадження" пропонують виконати певні вказівки:

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Крім того, російські спецслужби вимагають в українців встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, аби слідкувати за власником смартфона.

Якщо раніше російські спецслужби надавали перевагу вербуванню підлітків, то нині в поле їхнього інтересу дедалі частіше потрапляють і люди старшого віку.

"Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань", — йдеться у повідомленні.

У разі отримання підозрілої повістки або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, необхідно звертатися:

до офіційного чат-бота СБУ;

на "гарячу лінію" СБУ: 0 800 501 482.

Нагадаємо, у Києві СБУ провела спецоперацію, внаслідок якої вдалося запобігти серії терористичних актів. Затримано чоловіка, який діяв на користь Росії.

Раніше на Харківщині викрили зловмисника, який допомагав російським ДРГ.