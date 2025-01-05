Оккупанты готовят чат-бот для незаконных выборов на ВОТ

Выборы на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты планируют провести незаконные выборы на захваченных территориях Украины. Для этого они решили запустить чат-бот.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Выборы на ВОТ

Известно, что незаконные выборы на оккупированных территориях состоятся 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года. Их целью является создание предпосылки для увеличения количества "депутатов" от ВОТ в госдуме РФ.

"Таким образом Кремль пытается укрепить свою власть на захваченных территориях Украины, в частности в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях", — отметили в ЦНС.

Таким образом путинский режим хочет создать вымышленное представительство этих областей в парламенте России.

Напомним, на ВОТ россияне начали депортировать украинцев, родственники которых служат в ВСУ.

Также на захваченных территориях коллаборационисты проводили конкурс на лучший "казацкий" кадетский корпус. Главным условием для детей было умение управлять дронами.