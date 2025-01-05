Окупанти готують чат-бот для незаконних виборів на ТОТ

Росіяни на ТОТ готуються до незаконних виборів — деталі
Російські окупанти планують провести незаконні вибори на захоплених територіях України. Для цього вони вирішили запустити чат-бот.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Вибори на ТОТ
Відомо, що незаконні вибори на окупованих територіях відбудуться 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Їхньою метою є створення передумови для збільшення кількості "депутатів" від ТОТ у держдумі РФ.
"У такий спосіб Кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях", — зазначили в ЦНС.
Таким чином путінський режим хоче створити вигадане представництво цих областей у парламенті Росії.
Нагадаємо, на ТОТ росіяни почали депортувати українців, родичі яких служать в ЗСУ.
Також на захоплених територіях колаборанти проводили конкурс на найкращий "козацький" кадетський корпус. Головною умовою для дітей було вміння керувати дронами.
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