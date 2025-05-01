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Россияне атаковали Сумскую область — зафиксирован пожар

1 мая 2025 04:12
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Сумской области 1 мая — враг попал по объекту промышленности
Пожар на одном из мест ударов в Сумской области. Фото: скриншот из видео
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 30 апреля россияне атаковали Сумскую область ударными дронами. В результате атаки зафиксирован пожар. 

Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

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"Уважаемые сумчане! Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало около 8 взрывов в одном из старостинских округов. По информации, которую предоставил староста, есть возгорание", — проинформировал Кобзарь.

Через некоторое время он добавил, что один из ударов был нанесен по объекту промышленности. В частности, там начался пожар.

Обновлено в 04:20

"Сегодня в одном из старостинских округов были атакованы промышленные предприятия. На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, погибших или раненых нет", — добавил Кобзарь.

Напомним, что под атакой вражеских дронов этой ночью оказались Одесса. В городе много повреждений, есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, враг ударил беспилотниками по Харькову. В городе было стать много взрывов.

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