Обстрел Сумской области 1 мая — враг попал по объекту промышленности

Пожар на одном из мест ударов в Сумской области. Фото: скриншот из видео

В ночь на 30 апреля россияне атаковали Сумскую область ударными дронами. В результате атаки зафиксирован пожар.

Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

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"Уважаемые сумчане! Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало около 8 взрывов в одном из старостинских округов. По информации, которую предоставил староста, есть возгорание", — проинформировал Кобзарь.

Через некоторое время он добавил, что один из ударов был нанесен по объекту промышленности. В частности, там начался пожар.

Обновлено в 04:20

"Сегодня в одном из старостинских округов были атакованы промышленные предприятия. На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, погибших или раненых нет", — добавил Кобзарь.

Напомним, что под атакой вражеских дронов этой ночью оказались Одесса. В городе много повреждений, есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, враг ударил беспилотниками по Харькову. В городе было стать много взрывов.