Обстрел Сумской области 1 мая — враг попал по объекту промышленности

Россияне атаковали Сумскую область — зафиксирован пожар
В ночь на 30 апреля россияне атаковали Сумскую область ударными дронами. В результате атаки зафиксирован пожар.
Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.
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"Уважаемые сумчане! Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало около 8 взрывов в одном из старостинских округов. По информации, которую предоставил староста, есть возгорание", — проинформировал Кобзарь.
Через некоторое время он добавил, что один из ударов был нанесен по объекту промышленности. В частности, там начался пожар.
Обновлено в 04:20
"Сегодня в одном из старостинских округов были атакованы промышленные предприятия. На месте работают все соответствующие службы. По предварительной информации, погибших или раненых нет", — добавил Кобзарь.
Напомним, что под атакой вражеских дронов этой ночью оказались Одесса. В городе много повреждений, есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, враг ударил беспилотниками по Харькову. В городе было стать много взрывов.
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