Обстріл Сумської області 1 травня — ворог влучив по об'єкту промисловості

Пожежа на одному з місць ударів в Сумській області. Фото: скриншот з відео

В ніч проти 30 квітня росіяни атакували Сумську область ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу.

Про це у Telegram повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар.

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"Шановні сумчани! Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно 8 вибухів в одному із старостинських округів. За інформацією, яку надав староста, є загорання", — поінформував Кобзар.

Через деякий час він додав, що один з ударів було завдано по об'єкту промисловості. Зокрема, там почалася пожежа.

Оновлено о 04:20

"Сьогодні в одному зі старостинських округів були атаковані промислові підприємства. На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає", — додав Кобзар.

Нагадаємо, що під атакою ворожих дронів цієї ночі опинилися Одеса. В місті багато пошкоджень, є загиблі та постраждалі.

Крім того, ворог вдарив безпілотниками по Харкову. В місті було стати багато вибухів.