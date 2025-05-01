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Росіяни атакували Сумщину — зафіксовано пожежу

1 травня 2025 04:12
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Сумської області 1 травня — ворог влучив по об'єкту промисловості
Пожежа на одному з місць ударів в Сумській області. Фото: скриншот з відео
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч проти 30 квітня росіяни атакували Сумську область ударними дронами. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу.

Про це у Telegram повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар.

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"Шановні сумчани! Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно 8 вибухів в одному із старостинських округів. За інформацією, яку надав староста, є загорання", — поінформував Кобзар.

Через деякий час він додав, що один з ударів було завдано по об'єкту промисловості. Зокрема, там почалася пожежа.

Оновлено о 04:20

"Сьогодні в одному зі старостинських округів були атаковані промислові підприємства. На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблих або поранених немає", — додав Кобзар.

Нагадаємо, що під атакою ворожих дронів цієї ночі опинилися Одеса. В місті багато пошкоджень, є загиблі та постраждалі.

Крім того, ворог вдарив безпілотниками по Харкову. В місті було стати багато вибухів.

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