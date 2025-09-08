Видео
Україна
Россияне атаковали Краматорск — пострадали гражданские

Россияне атаковали Краматорск — пострадали гражданские

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 17:12
Обстрел Краматорска 8 сентября - что известно
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Национальная полиция Украины

В понедельник, 8 сентября, российские войска нанесли атаку по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:
Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 1
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Обстрел Краматорска

Около 10:40 россияне ударили двумя бомбами "КАБ-250" по жилой застройке и промышленной зоне. Ранения получили мужчина 59 лет и женщина 66 лет.

"В первые минуты после обстрела на спасение прибыли полицейские-парамедики и "Белые ангелы", которые оказывали раненым первую помощь", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция документирует последствия атаки. Точное количество пострадавших и масштабы повреждений устанавливаются.

Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 3
Полиция помогает пострадавшим. Фото: Национальная полиция Украины
Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 4
Последствия обстрела Краматорска. Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, что в ночь на 8 сентября армия РФ атаковала Украину дронами — Силы ПВО поразили более 100 целей.

Также стало известно, что российские оккупанты атаковали энергетический объект в Киевской области.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
