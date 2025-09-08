Обстрел Краматорска 8 сентября - что известно

Россияне атаковали Краматорск — пострадали гражданские
В понедельник, 8 сентября, российские войска нанесли атаку по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Обстрел Краматорска
Около 10:40 россияне ударили двумя бомбами "КАБ-250" по жилой застройке и промышленной зоне. Ранения получили мужчина 59 лет и женщина 66 лет.
"В первые минуты после обстрела на спасение прибыли полицейские-парамедики и "Белые ангелы", которые оказывали раненым первую помощь", — говорится в сообщении.
Сейчас полиция документирует последствия атаки. Точное количество пострадавших и масштабы повреждений устанавливаются.
Напомним, что в ночь на 8 сентября армия РФ атаковала Украину дронами — Силы ПВО поразили более 100 целей.
Также стало известно, что российские оккупанты атаковали энергетический объект в Киевской области.
