Обстрел Краматорска 8 сентября - что известно

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Национальная полиция Украины

В понедельник, 8 сентября, российские войска нанесли атаку по Краматорску в Донецкой области. В результате обстрела пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Обстрел Краматорска

Около 10:40 россияне ударили двумя бомбами "КАБ-250" по жилой застройке и промышленной зоне. Ранения получили мужчина 59 лет и женщина 66 лет.

"В первые минуты после обстрела на спасение прибыли полицейские-парамедики и "Белые ангелы", которые оказывали раненым первую помощь", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция документирует последствия атаки. Точное количество пострадавших и масштабы повреждений устанавливаются.

Напомним, что в ночь на 8 сентября армия РФ атаковала Украину дронами — Силы ПВО поразили более 100 целей.

Также стало известно, что российские оккупанты атаковали энергетический объект в Киевской области.