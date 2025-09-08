Обстріл Краматорська 8 вересня - що відомо

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Національна поліція України

У понеділок, 8 вересня, російські війська завдали атаки по Краматорську на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше дві людини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Пост Нацполіції. Фото: скриншот

Обстріл Краматорська

Близько 10:40 росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" по житловій забудові та промисловій зоні. Поранень зазнали чоловік 59 років і жінка 66 років.

"У перші хвилини після обстрілу на порятунок прибули поліцейські-парамедики та "Білі янголи", які надавали пораненим першу допомогу", — говориться у повідомленні.

Наразі поліція документує наслідки атаки. Точна кількість постраждалих і масштаби пошкоджень встановлюються.

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Національна поліція України

Поліція допомагає постраждалим. Фото: Національна поліція України

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що в ніч проти 8 вересня армія РФ атакувала Україну дронами — Сили ППО вразили понад 100 цілей.

Також стало відомо, що російськи окупанти атакували енергетичний об'єкт у Київській області.