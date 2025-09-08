Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні

Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 17:12
Обстріл Краматорська 8 вересня - що відомо
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Національна поліція України

У понеділок, 8 вересня, російські війська завдали атаки по Краматорську на Донеччині. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше дві людини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама
Читайте також:
Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 1
Пост Нацполіції. Фото: скриншот

Обстріл Краматорська

Близько 10:40 росіяни вдарили двома бомбами "КАБ-250" по житловій забудові та промисловій зоні. Поранень зазнали чоловік 59 років і жінка 66 років.  

"У перші хвилини після обстрілу на порятунок прибули поліцейські-парамедики та "Білі янголи", які надавали пораненим першу допомогу", — говориться у повідомленні.

Наразі поліція документує наслідки атаки. Точна кількість постраждалих і масштаби пошкоджень встановлюються.

Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 2
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Національна поліція України
Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 3
Поліція допомагає постраждалим. Фото: Національна поліція України
Росіяни атакували Краматорськ — постраждали цивільні - фото 4
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, що в ніч проти 8 вересня армія РФ атакувала Україну дронами — Сили ППО вразили понад 100 цілей.

Також стало відомо, що російськи окупанти атакували енергетичний об'єкт у Київській області.

вибух Донецька область обстріли Росія постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації