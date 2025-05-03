Россия дроном атаковала Херсон - пострадали люди

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС/Facebook

В субботу, 3 мая, российский беспилотник атаковал центр Херсона. В результате вражеского обстрела погиб человек, также есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Около 18:30 3 мая российский дрон снова атаковал людей в центре Херсона. По предварительной информации, один человек погиб, еще двое получили ранения.

"Прошу всех херсонцев в ближайшие дни воздержаться от посещения площади Свободы и района ЦУМа. Здесь наблюдается повышенная активность вражеских беспилотников", — отметил глава ОВА.

Кроме того, он добавил, что наши Силы обороны работают — большинство дронов сбивают: "Но, к сожалению, не все. Поэтому это действительно очень опасно".

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Впоследствии в Херсонской ОВА добавили, что 58-летний мужчина получил взрывную травму и ранение лица в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона в центре Херсона.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Ранее мы информировали, что в четверг, 1 мая, во время воздушной тревоги в Херсоне раздавались мощные взрывы.

В частности, ранее сообщалось, что российские захватчики проводят перегруппировку на Херсонщине для дальнейшего наступления на юг.