Росія дроном атакувала Херсон — постраждали люди

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС/Facebook

У суботу, 3 травня, російський безпілотник атакував центр Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, також є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Близько 18:30 3 травня російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

"Прошу всіх херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу. Тут спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників", — зазначив очільник ОВА.

Крім того, він додав, що наші Сили оборони працюють — більшість дронів збивають: "Але, на жаль, не всі. Тому це справді дуже небезпечно".

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Згодом у Херсонській ОВА додали, що 58-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення обличчя внаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона у середмісті Херсона.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Раніше ми інформували, що у четвер, 1 травня, під час повітряної тривоги у Херсоні лунали потужні вибухи.

Зокрема, раніше повідомлялося, що російські загарбники проводять перегрупування на Херсонщині для подальшого наступу на південь.